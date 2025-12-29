На Кубани после атаки БПЛА повреждения получили два частных дома и газовая труба
Обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили два частных дома и газовую трубу в Кущевской. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Из-за атаки БПЛА в одном из домов произошло возгорание. Пожарные оперативно его ликвидировали.
Уточняется, что аварийные службы уже приступили к работам по восстановлению повреждённого участка газопровода, который расположен рядом с жилыми постройками.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, что поздним вечером 28 декабря над Краснодаром и другими городами Кубани прогремела серия взрывов. Силы ПВО РФ отражали атаку беспилотников ВСУ, в которой, предположительно, использовались дроны типа «Лютый».
Читайте также: