На Кубани после атаки БПЛА повреждения получили два частных дома и газовая труба

Фото: iStock/JoeDphoto

Обломки сбитых беспилотников ВСУ повредили два частных дома и газовую трубу в Кущевской. Об этом сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».



Из-за атаки БПЛА в одном из домов произошло возгорание. Пожарные оперативно его ликвидировали.

Уточняется, что аварийные службы уже приступили к работам по восстановлению повреждённого участка газопровода, который расположен рядом с жилыми постройками.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что поздним вечером 28 декабря над Краснодаром и другими городами Кубани прогремела серия взрывов. Силы ПВО РФ отражали атаку беспилотников ВСУ, в которой, предположительно, использовались дроны типа «Лютый».

Мария Моисеева

