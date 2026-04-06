Более сотни беспилотников уничтожили над регионами РФ

Достижения.рф

Силы ПВО за три часа уничтожили 148 украинских БПЛА над регионами РФ
Фото: iStock/sommersby

ВСУ предприняли очередную попытку атаковать территорию России беспилотниками. Под ударом оказались четыре региона.



Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, расчеты зенитно-ракетных комплексов уничтожили или перехватили 148 дронов самолетного типа. Силы ПВО нейтрализовали угрозу в Белгородской, Курской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

В Минобороны добавили, что все воздушные цели сбили 5 апреля в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Сведения о разрушениях на местах падения обломков БПЛА не поступали.

Тем временем ВСУ уже более четырех часов атакуют Новороссийск. Согласно последней информации, один из беспилотников влетел в квартиру жилого дома.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0