Более сотни беспилотников уничтожили над регионами РФ
ВСУ предприняли очередную попытку атаковать территорию России беспилотниками. Под ударом оказались четыре региона.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, расчеты зенитно-ракетных комплексов уничтожили или перехватили 148 дронов самолетного типа. Силы ПВО нейтрализовали угрозу в Белгородской, Курской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.
В Минобороны добавили, что все воздушные цели сбили 5 апреля в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Сведения о разрушениях на местах падения обломков БПЛА не поступали.
Тем временем ВСУ уже более четырех часов атакуют Новороссийск. Согласно последней информации, один из беспилотников влетел в квартиру жилого дома.
