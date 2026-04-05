На Украине людей принуждают работать под предлогом эвакуации
На Харьковщине украинские «полицаи» под видом эвакуации принудительно вывозят трудоспособных граждан для выполнения работ. Об этом сообщили РИА Новости российские силовики.
Отмечается, что в Изюмском районе официально объявили принудительную эвакуацию населения. В то же время жителей сёл Студенок и Яремовка, способных трудиться, заставляют оборудовать военные позиции.
Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным «Пресс» сообщил, что противник попытался перебросить силы на один из участков фронта, рассчитывая на неблагоприятные погодные условия. Однако, по словам офицера, на указанном направлении организовали круглосуточную разведку с применением различных типов беспилотников.
Колонну оперативно обнаружили и уничтожили военные группировки войск «Север».