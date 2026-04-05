05 апреля 2026, 21:06

РИА Новости: людей принуждают работать под предлогом эвакуации под Харьковом

На Харьковщине украинские «полицаи» под видом эвакуации принудительно вывозят трудоспособных граждан для выполнения работ. Об этом сообщили РИА Новости российские силовики.





Отмечается, что в Изюмском районе официально объявили принудительную эвакуацию населения. В то же время жителей сёл Студенок и Яремовка, способных трудиться, заставляют оборудовать военные позиции.



Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным «Пресс» сообщил, что противник попытался перебросить силы на один из участков фронта, рассчитывая на неблагоприятные погодные условия. Однако, по словам офицера, на указанном направлении организовали круглосуточную разведку с применением различных типов беспилотников.



Колонну оперативно обнаружили и уничтожили военные группировки войск «Север».



