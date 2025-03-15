«Укрофюрер отказывается верить»: депутат ответил Зеленскому на слова о ВСУ под Курском

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Владимиру Зеленскому, похоже, «плевать» на российский гуманизм, ведь глава киевского режима «отказывается верить в свое поражение». Об этом в личном Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
«Зеленскому, похоже, плевать и на призывы Трампа пощадить украинских военных, и на готовность российской стороны проявить гуманизм и добрую волю. Укрофюрер отказывается верить в свое поражение…» — сказано в публикации парламентария.Слуцкий указал на «театр абсурда». По его словам, Зеленский говорит о «выполнении задач» в Курской области, несмотря на «провал по всем направлениям».
Ранее Владимир Зеленский обратился к Европе с призывом об укреплении противовоздушной обороны и ускорении производства боеприпасов.
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