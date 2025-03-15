ВС РФ продвигаются к Сумам, заявил замкомандира «Ахмата»

Бойцы ВС РФ продвигаются в сторону украинских Сум, заявил «России 1» замкомандира спецназа «Ахмат», чей позывной Разведчик. Военный отвечал на вопрос, есть ли план «идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону».