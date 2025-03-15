ВС РФ продвигаются к Сумам, заявил замкомандира «Ахмата»

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Бойцы ВС РФ продвигаются в сторону украинских Сум, заявил «России 1» замкомандира спецназа «Ахмат», чей позывной Разведчик. Военный отвечал на вопрос, есть ли план «идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону».
«Эту задачу озвучивать не могу, до каких границ. Но я вам скажу, что мы уже двигаемся в сторону Сум», — сказал собеседник.
Разведчик добавил, что в Судже, а также в городских окрестностях еще есть небольшое сопротивление со стороны украинских боевиков, но многих из них бросили командиры, поэтому они скрываются в подвалах.
Ранее в Госдуме ответили Владимиру Зеленскому на его слова о Курской области.
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