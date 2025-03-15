Стало известно, что сейчас обсуждают страны Запада

Европейские лидеры при нынешнем американском президенте ведут себя, как ласковые собачки у хозяйских ног, как и предрекал президент России Владимир Путин. Об этом в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.