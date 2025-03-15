Стало известно, что сейчас обсуждают страны Запада

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Западные государства говорят о деталях отправки войск в зону боевых действий на Украину. Такое заявление в рамках онлайн-саммита по Украине сделал британский премьер Кир Стармер.
«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — произнес политик.По заявлению премьер-министра, военачальники из государств «коалиции желающих» посетят Лондон в четверг, 20 марта, чтобы обсудить конкретные шаги по размещению сил на Украине с целью, по утверждению этих государств, обеспечить мир после завершения боевых действий.
Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Владимир Зеленский не может решить вопрос с урегулированием кризиса единолично.
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Никита Кротов