Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно, что сейчас обсуждают страны Запада

Стало известно, что сейчас обсуждают страны Запада

Страны Запада говорят о деталях отправки войск на Украину — Стармер
Фото: istockphoto/ikholwadia

Фото: istockphoto/ikholwadia

Западные государства говорят о деталях отправки войск в зону боевых действий на Украину. Такое заявление в рамках онлайн-саммита по Украине сделал британский премьер Кир Стармер.
«Мы добились согласия относительно того, что теперь мы переходим к операционной фазе», — произнес политик.
По заявлению премьер-министра, военачальники из государств «коалиции желающих» посетят Лондон в четверг, 20 марта, чтобы обсудить конкретные шаги по размещению сил на Украине с целью, по утверждению этих государств, обеспечить мир после завершения боевых действий.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Владимир Зеленский не может решить вопрос с урегулированием кризиса единолично.

Читайте также:

Ушаков вспомнил предречение Путина, говоря о Европе

Европа потребовала от РФ принять предлагаемые ей условия перемирия

В США высказались о контроле перемирия на Украине
#мир
#россия
#великобритания
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Меркель объяснила, почему Зеленский не может решить конфликт
Меркель: Зеленский не может решать вопрос с окончанием конфликта без Евросоюза
15 марта 2025, 16:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не может принять решение об окончании конфликта на Украине без оглядки на Евросоюз и прочих союзников. Об этом немецкому изданию Berliner Zeitung заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками», — прокомментировала политик.
Меркель резюмировала, что ради киевского режима рискует и Европа.

Перед этим Меркель призывала не игнорировать российские интересы. Она подчеркивала, что разговор о них должен иметь место.

А вот президент Франции Эммануэль Макрон с главой британского МИДа Дэвидом Лэмми считают иначе. Подробности в нашем материале.

Читайте также:

Ушаков вспомнил предречение Путина, говоря о Европе

Зеленский заявил об испытании «Длинного Нептуна»

Кадыров показал «вытянувших счастливый билет» пленных боевиков ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#ес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушаков вспомнил предречение Путина, говоря о Европе
Ушаков: европейские лидеры ведут себя при Трампе, как ласковые хозяйские собачки
15 марта 2025, 15:52

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Европейские лидеры при нынешнем американском президенте ведут себя, как ласковые собачки у хозяйских ног, как и предрекал президент России Владимир Путин. Об этом в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Он (Путин — прим. ред.) так описал, что они будут как ласковые собачки у ног хозяина, ну, примерно то, что вот сейчас происходит», — прокомментировал он, вспоминая слова Путина о том, что его американский коллега Дональд Трамп быстро наведет порядок.
Ранее Трамп оценил реакцию российской стороны на предложение США прекратить огонь. Он подчеркнул, что Вашингтон хорошо контактирует с Киевом. Подробности в нашем материале.

Читайте также:

Зеленский заявил об испытании «Длинного Нептуна»

Кадыров показал «вытянувших счастливый билет» пленных боевиков ВСУ

Европа потребовала от РФ принять предлагаемые ей условия перемирия
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#европа
#дональд трамп
#сша
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил об испытании «Длинного Нептуна»
Зеленский заявил о боевом испытании ракеты «Длинный Нептун»
15 марта 2025, 15:50

Владимир Зеленский

Новая ракета Украины «Длинный Нептун» прошла успешное испытание боем, заявил Владимир Зеленский в личном Telegram-канале.
«Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров», — сказано в публикации.
Глава киевского режима выразил благодарность украинским разработчикам, производителям и военным.

В феврале Минобороны РФ докладывало об использовании Украиной «Нептуна». Уточнялось, что ракету ликвидировала российская противовоздушная оборона над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» нашли в погребе одного из населенных пунктов Курской области военнопленных украинских боевиков. Подробностями поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Читайте также:

Европа потребовала от РФ принять предлагаемые ей условия перемирия

Боевики ВСУ заблокированы в Курской области с освобождением Рубанщины ВС РФ

В Курской области задерживают переодетых в форму ВС РФ боевиков ВСУ — ТАСС
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров показал «вытянувших счастливый билет» пленных боевиков ВСУ
Кадыров показал найденных в погребе в Курской области пленных боевиков ВСУ
15 марта 2025, 15:34

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

«Вытянувших счастливый билет» пленных боевиков ВСУ в Курской области показал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Видео политик разместил в личном Telegram-канале.
По словам Кадырова, бойцы спецназа «Ахмат» из отряда «Тимсо» обнаружили пленников в одном из погребов в населенном пункте Черкасское Поречное. Сослуживцев украинских военнослужащих, решивших сбежать при приближении ВС РФ, задержали связисты, уточнил Кадыров.

Он добавил, что, со слов украинских военнопленных, обучение они прошли чисто символическое.

«Сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет», — резюмировал глава Чечни.

Ранее сообщалось, что российские силы сбили самолет ВСУ.

Читайте также:

Массовая атака БПЛА на регионы, активная зачистка Курской области от армии ВСУ: последние новости СВО на 15 марта

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

SHOT: Дроны ВСУ атаковали Волгоград, местные жители слышали взрывы
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#рамзан кадыров
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок газа РФ, пишут СМИ
Bloomberg: Словакия и ФРГ надеются на возвращение поставок российского газа
15 марта 2025, 15:17

Фото: istockphoto/Chepko

На возвращение поставок российского газа надеются Германия и Словакия, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
По мнению авторов материала, давление в плане цен может проверить европейскую решимость обойтись без энергоносителей РФ. Кроме того, европейские государства обеспокоены вопросом хранения топлива в этом году больше, чем раньше. Этому способствует холодная зима и ускоренное падение производства ветровой энергии на фоне быстрого расхода запасов, пишут авторы.

«Европе предстоит тяжелый и дорогой сезон пополнения запасов перед началом новой зимы, и любое существенное увеличение поставок газа в условиях дефицитного рынка принесло бы долгожданное облегчение», — сказано в статье.
С 1 января Владимир Зеленский разорвал соглашение с Россией о транзите газа в Европу через Украину, чем вызвал энергетический кризис в ряде стран.

Ранее стало известно, кто усилил антироссийские санкции.

Читайте также:

Ангела Меркель призвала не игнорировать интересы России

Европа потребовала от РФ принять предлагаемые ей условия перемирия

Премьер Венгрии выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв по Украине
#мир
#россия
#словакия
#газ
#фрг
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате