Уиткофф и Кушнер захотели вновь посетить Россию

21 апреля 2026, 18:49

NYT: Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию для переговоров по Украине

Спецпредставители президента США Дональда Трампа — Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер —планируют снова посетить Россию для переговоров по Украине. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.





По данным издания, главной темой новой встречи вновь станет урегулирование конфликта.

«Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американцы <…> намерены совершить еще один визит в Россию», — говорится в статье.