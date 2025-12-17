Жители в пригороде Ейска увидели «огненный шар» во время взрывов
В пригороде Ейска в Краснодарском крае прогремели взрывы. ПВО отражает воздушную атаку украинских дронов, пишет Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, в городе Ейск и его окрестностях раздалось как минимум три мощных взрыва. При этом некоторые люди увидели в ночном небе «огненный шар».
Все указывает на то, что силы противовоздушной обороны РФ уничтожают БПЛА ВСУ на подлете к городу, однако официального подтверждения этим сведениям нет.
Информации о возможных последствиях атаки беспилотников пока не поступало.
Напомним, что в ночь с 16 на 17 декабря над Саратовом и Энгельсом также прогремела серия взрывов. Предварительно, ПВО уже уничтожила не менее трех-четырех БПЛА ВСУ.