Жители в пригороде Ейска увидели «огненный шар» во время взрывов

17 декабря 2025, 00:49

SHOT: Взрывы раздались в пригороде Ейска Краснодарского края на фоне работы ПВО

Фото: iStock/dzika_mrowka

В пригороде Ейска в Краснодарском крае прогремели взрывы. ПВО отражает воздушную атаку украинских дронов, пишет Telegram-канал SHOT.





По словам местных жителей, в городе Ейск и его окрестностях раздалось как минимум три мощных взрыва. При этом некоторые люди увидели в ночном небе «огненный шар».



Все указывает на то, что силы противовоздушной обороны РФ уничтожают БПЛА ВСУ на подлете к городу, однако официального подтверждения этим сведениям нет.



Информации о возможных последствиях атаки беспилотников пока не поступало.



Напомним, что в ночь с 16 на 17 декабря над Саратовом и Энгельсом также прогремела серия взрывов. Предварительно, ПВО уже уничтожила не менее трех-четырех БПЛА ВСУ.