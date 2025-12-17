Над Саратовом и Энгельсом раздались мощные взрывы, ПВО сбила несколько БПЛА

17 декабря 2025, 00:21

SHOT: Около 10 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом, ПВО сбила 3-4 БПЛА

Фото: iStock/Krit Suppaudom

Над Саратовом и Энгельсом прогремела серия взрывов. Предварительно, ПВО работает по украинским беспилотникам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.