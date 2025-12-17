Достижения.рф

Над Саратовом и Энгельсом раздались мощные взрывы, ПВО сбила несколько БПЛА

SHOT: Около 10 взрывов прогремело над Саратовом и Энгельсом, ПВО сбила 3-4 БПЛА
Над Саратовом и Энгельсом прогремела серия взрывов. Предварительно, ПВО работает по украинским беспилотникам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.



Очевидцы рассказали о примерно десяти мощных хлопках. Они раздались «в южной части», также похожие звуки слышали в соседнем поселке Солнечный.

Над городами работают сирены воздушной тревоги, при этом в небе можно заметить вспышки от взрывов. Предварительно, ПВО уже уничтожила не менее трех-четырех БПЛА ВСУ.

В настоящий момент официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

Мария Моисеева

