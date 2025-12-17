Над Саратовом и Энгельсом раздались мощные взрывы, ПВО сбила несколько БПЛА
Над Саратовом и Энгельсом прогремела серия взрывов. Предварительно, ПВО работает по украинским беспилотникам. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Очевидцы рассказали о примерно десяти мощных хлопках. Они раздались «в южной части», также похожие звуки слышали в соседнем поселке Солнечный.
Над городами работают сирены воздушной тревоги, при этом в небе можно заметить вспышки от взрывов. Предварительно, ПВО уже уничтожила не менее трех-четырех БПЛА ВСУ.
В настоящий момент официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле не поступало.
