SHOT: Жилой дом загорелся в пригороде Воронежа после атаки БПЛА ВСУ
Жилой дом загорелся в пригороде Воронежа после атаки украинских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что ранее очевидцы услышали 15–20 взрывов над Воронежем и областью. Грохот раздавался в разных частях города, при этом на окраине наблюдались яркие вспышки. БПЛА можно было заметить без труда — беспилотники летели на крайне малой высоте.
Губернатор Александр Гусев объявил режим «Воздушной опасности» около 00:15, призвав жителей укрыться в безопасных местах.
По данным местных жителей, в селе Новая Усмань полностью вспыхнула крыша двухэтажного дома и соседние строения. Обломки сбитого БПЛА разбросаны в радиусе 100 метров от места возгорания. Информация о пострадавших пока отсутствует.
К месту ЧП уже выехали экстренные службы.
Ранее «Радио 1» передавало, что 2 августа над регионами России и акваторией Чёрного моря силы ПВО за три с половиной часа ликвидировали 41 украинский беспилотник. Перехват дронов ВСУ осуществлялся с 20:00 до 23:25 по московскому времени.
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