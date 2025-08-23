Минобороны РФ: Силы ПВО за вечер уничтожили 10 БПЛА ВСУ над российскими регионами
Силы противовоздушной обороны России уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией трех регионов страны. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Воздушные цели были 22 августа сбиты в период с 20:50 по московскому времени до полуночи.
Согласно поступившей информации, четыре беспилотника ВСУ устранили над Ростовской областью, еще четыре — над Краснодарским краем. Оставшиеся два дрона сбили над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае прогремела серия взрывов. Хлопки раздались в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский. Очевидцы говорили о примерно десяти взрывах над населенными пунктами. Они были достаточно мощными, чтобы от них сработали автомобильные сигнализации.
