Достижения.рф

Минобороны РФ: Силы ПВО за вечер уничтожили 10 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Фото: iStock/sommersby

Силы противовоздушной обороны России уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией трех регионов страны. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.



Воздушные цели были 22 августа сбиты в период с 20:50 по московскому времени до полуночи.

Согласно поступившей информации, четыре беспилотника ВСУ устранили над Ростовской областью, еще четыре — над Краснодарским краем. Оставшиеся два дрона сбили над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае прогремела серия взрывов. Хлопки раздались в городе Абинск, а также поселках Ильский и Афипский. Очевидцы говорили о примерно десяти взрывах над населенными пунктами. Они были достаточно мощными, чтобы от них сработали автомобильные сигнализации.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0