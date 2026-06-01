БПЛА ВСУ атаковал 76-летнего велосипедиста в Курской области — Хинштейн
В Курской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал 76-летний велосипедист. Инцидент произошел в поселке Глушково. Пожилой мужчина пытался увернуться от дрона, но упал и получил перелом голени левой ноги.
Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, доставка пострадавшего в больницу состоится, как только позволит оперативная обстановка. Других деталей нет.
Ранее в Кореневском районе, в селе Пушкарное, беспилотник атаковал припаркованный у магазина автомобиль. В результате пострадали три человека: 40-летний мужчина (слепые осколочные ранения кисти и акубаротравма), 31-летняя женщина (ранения головы, спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением), а также мужчина 1991 года рождения (осколочные ранения груди, живота и конечностей, аналогичная черепно-мозговая травма).
Всех доставили в больницу. Чиновник подчеркнул, что врачи сделают все возможное для их выздоровления. Подробности о состоянии пострадавших не уточняются.
