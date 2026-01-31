Хинштейн рассказал о последствиях падения обломков БПЛА в Курске
Окна в жилых домах одного из округов Курска повредило из‑за падения обломков целей, сбитых системой ПВО.
Последствия уточняются, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, над городом нейтрализовали несколько вражеских аппаратов.
Чиновник добавил, что угроза атаки БПЛА сохраняется. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 26 украинских БПЛА над территорией России. Над Брянской областью ликвидировали 17 беспилотников, над Смоленской — семь, а над Белгородской областью и Крымом уничтожили по одному дрону.
