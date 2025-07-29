Донецк попал под массированный обстрел ВСУ, в Куйбышевском районе пожар

29 июля 2025, 00:47

SHOT: ВСУ начали массированный обстрел Донецка, БПЛА влетел в жилой дом

Фото: iStock/Dragon Claws

Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Один из беспилотников врезался в жилой дом, а несколько районов города остались без электроснабжения. Системы ПВО продолжают отражать атаки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.