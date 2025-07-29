Донецк попал под массированный обстрел ВСУ, в Куйбышевском районе пожар
Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Один из беспилотников врезался в жилой дом, а несколько районов города остались без электроснабжения. Системы ПВО продолжают отражать атаки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По свидетельствам очевидцев, интенсивные взрывы начались после 23:00 (мск). Наиболее мощные удары пришлись на Куйбышевский район, где наблюдается сильный пожар. Кадры, на которых виден огонь, публикует в своем Telegram-канале «URA.RU».
Еще один БПЛА атаковал многоквартирное здание в Киевском районе. На данный момент информация о возможных пострадавших отсутствует.
Предварительно, повреждена электроподстанция. Это привело к отключению света в частях Донецка и Макеевки. Также поступила информация, что больше 150 тысяч абонентов остались без электричества в Донецке, Макеевке и Ясиноватой в результате атаки ВСУ.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия угрожает приостановкой финансовой поддержки Украине. Требуется, чтобы Киев прекратил давить на антикоррупционные органы.
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