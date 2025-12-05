В порту Темрюка на Кубани тушат пожар после атаки БПЛА

05 декабря 2025, 19:37

Фото: iStock/grafoto

Площадь пожара в порту Темрюка, возникшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, составляет 1,3 тыс. кв. м. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.