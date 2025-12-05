Российский дрон вывел жителей Красноармейска из-под огня ВСУ
Российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска, бегущим из зоны боевых действий. Об этом сообщила очевидица послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, передает РИА Новости.
Жительница Красноармейска 1968 года рождения покидала опасный город в группе из семи человек. По её словам, ВСУ обстреляли беженцев из миномётов и автоматов, а также атаковали беспилотниками.
Над группой внезапно появился российский дрон, который помог им найти дорогу. Сначала беженцы подумали, что это украинский БПЛА, который хочет их атаковать, но после 40 минут наблюдения поняли, что он просто висит над ними и чего-то ждёт.
«Все-таки как-то мы поняли — он нам кивнул немножко. Вот так кивнул. Ну попробуем пойти за ним. Если украинский — ударит. Если русский — будет вести нас. Он нам опять кивнул, что, мол, идите за нами. Ну мы и пошли за ним», — рассказала она Мирошнику.
После этого беженцы вышли к российским войскам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.