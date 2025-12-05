05 декабря 2025, 16:05

Посол Мирошник: Российский дрон вывел жителей Красноармейска из-под огня ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска, бегущим из зоны боевых действий. Об этом сообщила очевидица послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, передает РИА Новости.





Жительница Красноармейска 1968 года рождения покидала опасный город в группе из семи человек. По её словам, ВСУ обстреляли беженцев из миномётов и автоматов, а также атаковали беспилотниками.



Над группой внезапно появился российский дрон, который помог им найти дорогу. Сначала беженцы подумали, что это украинский БПЛА, который хочет их атаковать, но после 40 минут наблюдения поняли, что он просто висит над ними и чего-то ждёт.





«Все-таки как-то мы поняли — он нам кивнул немножко. Вот так кивнул. Ну попробуем пойти за ним. Если украинский — ударит. Если русский — будет вести нас. Он нам опять кивнул, что, мол, идите за нами. Ну мы и пошли за ним», — рассказала она Мирошнику.