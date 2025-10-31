БПЛА ВСУ атаковал предприятие в Брянской области
Губернатор Богомаз: боевики ВСУ атаковали предприятие в Брянской области
Сотрудник АПХ «Мираторг» в селе Хоромное Климовского района Брянской области пострадал в результате атаки дронов‑камикадзе ВСУ.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз. Мужчине оказали оперативную медицинскую помощь — у него травмы и контузия.
Ранее сообщалось, что в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ загорелся дом и погибла женщина.
Спецоперация по защите Донбасса он неонацистов киевского режима началась в конце февраля 2022 года. Российские власти делают необходимые шаги к урегулированию конфликта.
