БПЛА ВСУ атаковал предприятие в Брянской области

Губернатор Богомаз: боевики ВСУ атаковали предприятие в Брянской области
Фото: istockphoto/aapsky

Сотрудник АПХ «Мираторг» в селе Хоромное Климовского района Брянской области пострадал в результате атаки дронов‑камикадзе ВСУ.



Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз. Мужчине оказали оперативную медицинскую помощь — у него травмы и контузия.

Ранее сообщалось, что в Брянской области после атаки БПЛА ВСУ загорелся дом и погибла женщина.

Спецоперация по защите Донбасса он неонацистов киевского режима началась в конце февраля 2022 года. Российские власти делают необходимые шаги к урегулированию конфликта.

Никита Кротов

