Губернатор Соколов: БПЛА ВСУ атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области
Беспилотники атаковали Кирово-Чепецк. Об этом сообщил в Max губернатор Кировской области Александр Соколов.
По его словам, утром в городе зафиксировали прилеты БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Соколов уточнил, что на месте работают оперативные службы, обстановка находится под контролем.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что в детских садах и школах приняли меры безопасности. Персонал прошел необходимые тренировки, занятия у детей будут в штатном режиме.
Ранее почти 180 БПЛА пытались атаковать Россию этой ночью.
