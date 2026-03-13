Достижения.рф

БПЛА ВСУ атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

Губернатор Соколов: БПЛА ВСУ атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области
Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Беспилотники атаковали Кирово-Чепецк. Об этом сообщил в Max губернатор Кировской области Александр Соколов.



По его словам, утром в городе зафиксировали прилеты БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Соколов уточнил, что на месте работают оперативные службы, обстановка находится под контролем.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что в детских садах и школах приняли меры безопасности. Персонал прошел необходимые тренировки, занятия у детей будут в штатном режиме.

Ранее почти 180 БПЛА пытались атаковать Россию этой ночью.

Никита Кротов

