БПЛА ВСУ атаковали российский ТЦ
Хинштейн: БПЛА ВСУ атаковали ТЦ в Курской области
Украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом в Max сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По его словам, в результате выбило стёкла, также повредило два легковых автомобиля. Пострадавших нет.
Глава региона отметил, что противник продолжает попытки наносить ущерб гражданской инфраструктуре. Чиновник призвал жителей соблюдать бдительность и беречь себя.
Ранее сообщалось, что командиры ВСУ используют ложные сообщения о гибели родственников для мотивации.
Читайте также: