БПЛА ВСУ атаковали российский ТЦ

Украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом в Max сообщил губернатор Александр Хинштейн.



По его словам, в результате выбило стёкла, также повредило два легковых автомобиля. Пострадавших нет.

Глава региона отметил, что противник продолжает попытки наносить ущерб гражданской инфраструктуре. Чиновник призвал жителей соблюдать бдительность и беречь себя.

