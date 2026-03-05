Украинские дроноводы случайно уничтожили пикап с ранеными сослуживцами
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинский расчет беспилотников уничтожил пикап, в котором находились раненые военнослужащие. Эти бойцы пытались покинуть линию боевого соприкосновения на красноармейском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, инцидент произошел в результате ошибки операторов. На пикапе были опознавательные знаки украинской стороны. Марочко отметил, что российские расчеты беспилотников проводили разведку в этом районе и зафиксировали уничтожение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
За прошедшие сутки в зоне проведения СВО российские средства ПВО уничтожили девять управляемых авиационных бомб, применённых ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
