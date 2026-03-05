Украинские дроноводы случайно уничтожили пикап с ранеными сослуживцами

05 марта 2026, 08:28

РИА Новости: ВСУ уничтожили пикап с ранеными сослуживцами под Красноармейском

Фото: iStock/Irina Piskova

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинский расчет беспилотников уничтожил пикап, в котором находились раненые военнослужащие. Эти бойцы пытались покинуть линию боевого соприкосновения на красноармейском направлении. Об этом пишет РИА Новости.