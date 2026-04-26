Утечку серной кислоты после атаки БПЛА на Череповец устранили

26 апреля 2026, 09:27

Утечку серной кислоты, возникшую при повреждении трубопровода на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит» в Череповце, устранили. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем телеграм-канале.





По его словам, возгорания и выбросов опасных химических веществ не последовало. Замеры воздуха показали, что предельно допустимая концентрация не превышена.

«На данный момент режим атаки БПЛА снят, беспилотная опасность на территории региона сохраняется. Будьте внимательны», — написал Филимонов.