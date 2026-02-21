БПЛА ВСУ пытаются бить по производственным объектам в Татарстане
Власти Альметьевска сообщили о попытке массированной атаки беспилотников на промышленную инфраструктуру города.
Об этом в воскресенье, 21 февраля, заявила глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова в телеграм-канале райадминистрации. По ее словам, зафиксировали попытку удара БПЛА по производственным объектам, а силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы работают в усиленном режиме.
На фоне сохраняющейся воздушной опасности жителям Татарстана рекомендовали сократить пребывание на улице. Тем, кто находится в помещениях, советуют держаться подальше от окон.
Ранее один человек пострадал при атаке дронов ВСУ на Краснодарский край.
