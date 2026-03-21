Собянин сообщил об атаке украинских БПЛА на Москву
Собянин: силы ПВО сбили 13 летевших на Москву беспилотников
Активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в Московском регионе. Атаку отражала система ПВО.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, российские военные сбили 13 БПЛА, летевших на столицу. По его словам, на места падения обломков дронов выехали представители экстренных служб.
«Системой ПВО Минобороны уничтожено семь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в Телеграм-канале.Перед этим Собянин писал о шести сбитых беспилотниках. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее Минобороны РФ проинформировало о попытке ВСУ атаковать российские регионы. В течение трех часов силы ПВО сбили более 60 воздушных целей.