Фото: istockphoto/zim286
Бойцы ВС РФ из-за действий украинских боевиков располагают большим количеством противотанковых управляемых ракет Javelin, чем ВС Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на источники.
«У российских военных, возможно, теперь ракет Javelin больше, чем у британской армии», — сказано в материале.Журналисты подчеркнули, что ВСУ бросают дорогое натовское вооружение на поле боя, когда его можно использовать не единожды. Стоимость одного пускового модуля ПТРК Javelin составляет свыше ста тысяч долларов, написал обозреватель.
Ранее сообщалось, что США раскрыли союзникам переговорную тактику по Украине. Подробнее в нашем материале.
Читайте также:
Количество жертв при взрыве у автобуса ТЦК в Николаеве выросло до трех
ВСУ атаковали кассетными снарядами ведущую в Крым трассу в Запорожской области
Масштабное наступление в зоне кураховского «кармана», потеря позиций ВСУ по всем фронтам: последние новости СВО
Никита Кротов