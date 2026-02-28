При обстреле ВСУ пострадали два человека в Белгородской области

28 февраля 2026, 20:13

Гладков: При обстреле ВСУ пострадали мужчина и женщина в Белгородской области

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Мужчина и женщина пострадали при попадании украинского боеприпаса на территорию частного дома в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм.