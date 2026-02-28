При обстреле ВСУ пострадали два человека в Белгородской области

Достижения.рф

Гладков: При обстреле ВСУ пострадали мужчина и женщина в Белгородской области
Мужчина и женщина пострадали при попадании украинского боеприпаса на территорию частного дома в селе Рождественка Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм.



По его словам, оба получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения в разных частях тела. Пострадавших доставили бойцы самообороны в Грайворонскую ЦРБ, где им оказали помощь. Далее их планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода.

Также, как отметил глава региона, в результате удара повредило домовладение и разрушило хозяйственную постройку. Других подробностей нет.

Ранее ВСУ целенаправленно атаковали автомобиль с людьми в российском регионе.

