ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР
Минобороны России сообщило о нанесении группового ракетного и авиационного удара с применением ракет «Искандер», ФАБ-500 и БПЛА «Герань» по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР.
Согласно информации военного ведомства, потери вражеских сил превысили 600 человек. Кроме того, были уничтожены до семи боевых разведывательных машин, до 22 бронетранспортеров, до 20 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, командный пункт и 10 укрытий для личного состава.
Ранее стало известно, что российские войска освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: