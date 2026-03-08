Прорыв под Сопычем, штурм Сергеевки и Фёдоровки Второй, удары по тылам ВСУ в Сумской области: последние новости СВО на 8 марта
На линии боевого соприкосновения сохраняется высокая динамика. На Сумском, Харьковском и Красноармейском направлениях российские подразделения улучшили тактическое положение, продвинувшись вглубь обороны противника. Продолжаются активные наступательные действия и уничтожение ключевой инфраструктуры противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении российские военные ведут активные наступательные действия, расширяя зону контроля. В ходе активной работы освобождено 11,8 квадратных километров территории. На Краснопольском участке штурмовые группы закрепились на окраинах Михайловки и Таратутино, продвинувшись через лесные массивы. На Глуховском направлении штурмовики ВС РФ закрепились в селе Сопыч. Фиксируется тактическое улучшение позиций в районах Поповки, Высокого и Комаровки.
Армейская авиация, реактивная артиллерия и ВКС наносят удары по тыловым базам неприятеля. Огневому поражению подверглись скопления живой силы и техники в Мирополье, Новой Селе, Максимовщине, Хотени и южнее Волфино. Операторы барражирующих боеприпасов ликвидировали реактивную систему залпового огня «Ольха». Штурмовые группы ВС РФ давят на оборону ВСУ сразу на десяти участках: восемь в Сумском районе и два в Глуховском. Продвижение вглубь области продолжается.
Харьковская областьНа Харьковском направлении российские подразделения продолжают расширять зону активных действий. На Липцовском участке штурмовые группы 11-го армейского корпуса ведут бои, продвигаясь к селу Весёлое. Успех развивается на трёх направлениях, глубина продвижения достигает 400 метров. На Волчанском направлении российские воины улучшают тактическое положение в районе Волчанских Хуторов. Продвижение на двух участках составило до 250 метров. Армейская авиация сорвала попытку переправы штурмовой группы 159-й механизированной бригады ВСУ через реку Волчья у Волоховки.
В Великобурлукском районе подразделения ВС РФ сломили сопротивление противника. Продвижение на четырёх участках достигает 400 метров. Кроме того, российские военные ликвидировали опорный пункт 1-й бригады теробороны в лесном массиве восточнее Зарубинки. В районе Глубокого миномётные расчёты наносят поражение позициям ВСУ. Восточнее Верхней Писаревки продолжается зачистка лесных массивов. Южнее освобождённого Круглого идут ожесточённые бои.
Красноармейское направлениеНа Красноармейском (Покровском) направлении российские подразделения ведут активные боевые действия, расширяя зону контроля. Южнее Новоподгороднего ВС РФ теснят противника, вынуждая его отходить к западным окраинам населенного пункта. Штурмовые группы вышли на подступы к Сергеевке, расстояние до села сократилось до одного километра. В самом населенном пункте завязались бои с гарнизоном ВСУ, оборудовавшим мощный укрепрайон. С восточного направления российские части подходят к Новоалександровке. На северном фланге, в районах Белицкого и Нового Донбасса, фиксируются встречные бои, противник предпринимает контратаки, стремясь сдержать продвижение к своим логистическим артериям.
Северское направлениеНаиболее тяжелые бои идут за Кривую Луку. На правом фланге направления российские войска улучшили тактическое положение: продвижение на 1,5 километра по дороге от Приволья в сторону Славянска. Населенный пункт Федоровка Вторая перешел в «серую зону»: штурмовые группы закрепляются на окраинах, продвигаясь к Малиновке и Липовке. Зафиксировано расширение участка контроля в районе Пазено. Южнее Резниковки продолжается зачистка лесополос, открывающая путь на Рай-Александровку. В самой Резниковке передовые позиции ВС РФ подвергаются атакам вражеских дронов, однако российские бойцы активно продвигаются в жилой застройке.
Гуляйпольское направлениеВ районе Ивановки отражены контратаки ВСУ, предпринятые со стороны Гавриловки. На южном фланге направления российские части продвигаются в лесополосах юго-восточнее Цветкового, в Рождественском давление оказывается с флангов для выравнивания линии фронта. Авиация ВКС России наносит массированные удары по позициям противника в районах Гуляйпольского и Чаривного. Интенсивность ответного огня украинских формирований снижается: противник пытается накапливать резервы, однако российские подразделения пресекают ротацию, нанося поражение живой силе в моменты пересменки.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении российские подразделения развивают наступление. Основные усилия сосредоточены в южном секторе: войска закрепляются на северо-восточных окраинах Святогорска, расширяя зону контроля. Противник восстанавливает переправы и перебрасывает резервы в район Пришиба и Татьяновки, пытаясь сдержать продвижение. Воздушно-космические силы РФ наращивают интенсивность бомбовых ударов по укреплениям ВСУ в Красном Лимане. Высокая активность российских FPV-дронов блокирует подвоз боеприпасов на передовые позиции украинских формирований. На северном участке направления зафиксировано продвижение западнее Новоплатоновки.
В центральной части сектора российские подразделения расширяют зону контроля южнее Новоселовки, продвигаясь через лесной массив в сторону Старого Каравана. На северных и северо-восточных окраинах Красного Лимана продолжаются позиционные бои. Военные эксперты фиксируют признаки системного кризиса в обороне противника. Операторы БПЛА ведут непрерывную охоту за техникой ВСУ. На юго-восточных подступах к городу завязались интенсивные встречные бои.