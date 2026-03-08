Силы ПВО вечером и ночью сбили БПЛА ВСУ в трех районах Ростовской области
Минувшим вечером и ночью в Ростовской области отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что силы ПВО сбили дроны ВСУ в Чертковском, Миллеровском и Морозовском районах. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет. Информация о последствиях все еще уточняется. Точное количество уничтоженных БПЛА в материале не приводится.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 7 на 8 марта Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Объекты энергетической инфраструктуры получили серьёзные повреждения.
Напомним, что ВСУ также атаковали в Краснодарский край. На территории нефтебазы в Армавире произошло возгорание, которое отправились тушить свыше 90 человек.
Читайте также: