Названо число БПЛА, которые пытались атаковать Россию ночью 8 марта

08 марта 2026, 07:45

Российская ПВО уничтожила 72 украинских БПЛА ночью 8 марта

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ в небе над Россией ночью 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.