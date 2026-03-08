Названо число БПЛА, которые пытались атаковать Россию ночью 8 марта
Силы ПВО сбили 72 беспилотника ВСУ в небе над Россией ночью 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, по 20 БПЛА перехватили над Крымом и Астраханской областью, еще 14 и восемь — над Ростовской и Белгородской областями соответственно. Четыре дрона подавили над Краснодарским краем, три — над Курской областью, два — над Волгоградской областью и один — над Азовским морем.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Запорожской области. Есть погибшие, однако их точное число пока не называется.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
