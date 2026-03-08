Россиянин попал в больницу после атаки ВСУ
Гладков: мужчина пострадал при атаке украинского FPV-дрона под Белгородом
Мирный житель пострадал при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, мужчина получил осколочные ранения ног при детонации FPV-дрона в селе Ржевка Шебекинского округа. Бойцы самообороны доставили его в ЦРБ. После оказания помощи пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
«Повреждены окна в трех частных домах и хозяйственная постройка», — отметил глава региона.Ранее он сообщал, что Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Специалисты зафиксировали перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.