Россиянин попал в больницу после атаки ВСУ

08 марта 2026, 10:54

Гладков: мужчина пострадал при атаке украинского FPV-дрона под Белгородом

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мирный житель пострадал при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.





По его словам, мужчина получил осколочные ранения ног при детонации FPV-дрона в селе Ржевка Шебекинского округа. Бойцы самообороны доставили его в ЦРБ. После оказания помощи пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

«Повреждены окна в трех частных домах и хозяйственная постройка», — отметил глава региона.