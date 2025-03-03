Британия выступила за отправку своих солдат на Украину

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Британская сторона выступила за отправку своих войск в зону боевых действий на Украине. Кроме того, страна готова отправить самолеты, чтобы закрыть небо, заявил премьер Соединенного Королевства Кир Стармер.
«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо (Украины. — Прим. ред.)» , — сказал он.При этом политик упомянул о необходимости сильной поддержки со стороны США для успешного выполнения такого рода миссий. Стармер считает, что Европа не может дать Киеву гарантии безопасности без помощи американских властей.
Вместе с тем британский премьер пообещал, что европейские страны продолжат помогать Украине после установления мира.
Ранее сообщалось, что Украина в активных поисках замены американским ПВО.
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Никита Кротов