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Британия выступила за отправку своих солдат на Украину

Фото: istockphoto/BellPhotography423

Фото: istockphoto/BellPhotography423

Британская сторона выступила за отправку своих войск в зону боевых действий на Украине. Кроме того, страна готова отправить самолеты, чтобы закрыть небо, заявил премьер Соединенного Королевства Кир Стармер.
«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо (Украины. — Прим. ред.)» , — сказал он.
При этом политик упомянул о необходимости сильной поддержки со стороны США для успешного выполнения такого рода миссий. Стармер считает, что Европа не может дать Киеву гарантии безопасности без помощи американских властей.

Вместе с тем британский премьер пообещал, что европейские страны продолжат помогать Украине после установления мира.

Ранее сообщалось, что Украина в активных поисках замены американским ПВО.

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Москалькова сообщила о возвращении с Украины в РФ 33 жителей Курской области
03 марта 2025, 17:21

Фото: istockphoto/N-sky

Еще 33 жителя Курской области возвращены с Украины в Россию, проинформировала омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Речь идет о тех, кого вывозили боевики ВСУ.
«Тридцать три жителя Курской области при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле», — сказано в сообщении.

Москалькова добавила, что возвращенные в РФ люди в большинстве своем пенсионеры, однако есть и четверо детей. Людей скоро переправят в больницы.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа прошлого года.

Ранее сообщалось, что украинский генерал признал потери ВСУ.

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«Помните, года говорят»: Трамп сделал загадочное объявление «большой ночи»
Трамп анонсировал «большую ночь»
03 марта 2025, 16:47

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Американский президент Дональд Трамп анонсировал некую «большую ночь», не приведя при этом никаких деталей.
«Единственный президент, который не отдал ни украинские земли путинской России, — это президент Дональд Трамп. Помните, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят!» — сказано в сообщении хозяина Белого дома.
В пятницу, 28 февраля, между Трампом и Владимиром Зеленским произошла перепалка, получившая широкую огласку и общественный резонанс. Ее уже оценил финский президент Александр Стубб, сравнив с брачной ссорой. В Кремле произошедшее назвали беспрецедентным событием.

При этом незадолго до встречи с Зеленским Трамп открещивался от своих слов про диктатора в отношении главы киевского режима.

Ранее стало известно, чем занята Украина на фоне разлада с США.

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Украина активно ищет замену американским ПВО — Forbes
03 марта 2025, 16:08

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Замену американским системам противовоздушной обороны активно ищет Украина. Об этом пишет издание Forbes.
«После катастрофической пресс-конференции в Овальном кабинете... Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на вооружении Украины, включая ракеты ПВО», — сказано в материале.
Уточняется, что по кредитному финансированию Киев может получить от Лондона пять тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, которые производит французская Thales.

В минувшую пятницу, 28 февраля, президент США Дональд Трамп поставил Владимиру Зеленскому ультиматум. Глава киевского режима должен подписать соглашение о редкоземах и согласиться на мир, либо Украина останется без американской поддержки.

Ранее сообщалось, с чем сравнили ссору Зеленского с Трампом.

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#украина
#сша
#война
#сво
#конфликт
#пво
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Стубб сравнил спор Трампа и Зеленского в Белом доме с ссорой в браке
03 марта 2025, 16:00

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент Финляндии Александр Стубб сравнил перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом с ссорой между супругами, его слова приводит Bloomberg.
«Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше», — заявил Стубб.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отмечал, что Зеленский на встрече с Трампом вел себя как «типичная бывшая», желающая просто спорить, а не решать проблемы.

Напомним, Трамп принял Зеленского в Белом доме в минувшую пятницу, 28 февраля. Должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам, однако во время диалога обстановка стала накаляться, и украинскую делегацию попросили покинуть здание Белого дома.

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Трамп планирует обсудить целесообразность военной помощи Украине
NYT: Трамп и его команда 3 марта обсудят прекращение помощи Украине
03 марта 2025, 15:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с участниками своей команды по национальной безопасности прекращение военной помощи Украине со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.
«В понедельник Трамп встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины», — говорится в статье.

Отмечается, что Трамп обсудит со сторонниками целесообразность дальнейшей поддержки Украины. Речь пойдет о поставках вооружения для Киева, которые одобрил предшественник Трампа Джо Байден.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на европейского чиновника, писал, что некоторые советники Трампа настаивают на отставке Владимира Зеленского как части любой возможной сделки с Украиной.

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Названы последствия возможной отправки британских военных на Украину
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