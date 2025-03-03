В Британии опровергают сведения о предложении по перемирию на Украине, пишут СМИ

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Сведения о совместном с Парижем предложении воздушного и морского перемирия, а также в отношении украинской энергоинфраструктуры опровергли в Лондоне. Как уточнили журналисты Bloomberg, оно бы длилось в течение месяца.
«Один британский чиновник отрицает, что подобное перемирие было согласовано как часть плана», — сказано в статье.Собеседник агентства уточнил, что нет никаких договоренностей по срокам возможного прекращения огня.
Перед этим генерал ВСУ Михаил Драпатый признал потери среди украинских боевиков. Офицер не уточнил точное количество, а также местоположение военного объекта.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов