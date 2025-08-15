15 августа 2025, 00:30

Британский политик Кёртен призвал Лондон нормализовать отношения с Россией

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кёртен перед саммитом Путина и Трампа призвал Лондон нормализовать отношения с Россией. Об этом он заявил в публикации на своей странице в соцсети X, сопроводив пост фотографией российского флага.





Кёртен подчеркнул необходимость сохранения отношений с РФ на фоне украинского конфликта, а также восстановления дипломатических связей и торговли с Москвой.





«Мир с Россией. Наша страна должна стремиться добиться деэскалации конфликта на Украине и восстановить нормальные дипломатические и торговые отношения с Россией», — написал он.