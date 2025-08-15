Британский политик призвал Лондон к миру с Россией в преддверии саммита Путина и Трампа
Британский политик Кёртен призвал Лондон нормализовать отношения с Россией
Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кёртен перед саммитом Путина и Трампа призвал Лондон нормализовать отношения с Россией. Об этом он заявил в публикации на своей странице в соцсети X, сопроводив пост фотографией российского флага.
Кёртен подчеркнул необходимость сохранения отношений с РФ на фоне украинского конфликта, а также восстановления дипломатических связей и торговли с Москвой.
«Мир с Россией. Наша страна должна стремиться добиться деэскалации конфликта на Украине и восстановить нормальные дипломатические и торговые отношения с Россией», — написал он.Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится уже в эту пятницу, 15 августа, на военной базе в штате Аляска. Главной темой беседы, как предполагается, станет урегулирование конфликта на Украине.
Ранее Дональд Трамп заявил журналистам, что без его вмешательства в украинский конфликт Россия могла бы установить контроль над всей территорией Украины.