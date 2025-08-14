Число пострадавших в российском городе из-за атаки ВСУ увеличилось

14 августа 2025, 23:27

Количество пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до 15 человек

Фото: iStock/gorodenkoff

Количество пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в центре Ростова-на-Дону возросло до 15 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.





Напомним, что атака ВСУ с применением БПЛА днём 14 августа повредила многоэтажное здание. «Радио 1» писало о том, почему при атаке на Ростов-на-Дону дрон ВСУ не смогли сбить.



Пострадало 20 зданий, а также несколько автомобилей. Властям города поступило 175 обращений за единовременной денежной помощью.





Стало известно о странности дрона ВСУ при атаке на Ростов-на-Дону

«В результате атаки различные ранения получили 15 человек. В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей, все — в состоянии средней тяжести», — передает ТАСС.