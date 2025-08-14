«Если бы не я»: Трамп назвал себя единственной причиной, по которой Украина еще не часть РФ

14 августа 2025, 23:44

Трамп: Россия взяла бы под контроль всю Украину, если бы я не был президентом

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что без его вмешательства в украинский конфликт Россия могла бы установить контроль над всей территорией Украины. Об этом пишет РИА Новости.





По словам Трампа, конфликт на Украине изначально не должен был возникнуть. Он подчеркнул, что его личное участие в переговорном процессе предотвратило масштабную эскалацию.





«Клоуну Зеленскому остается только прыгать»: Стало известно, какие провокации задумал Киев для срыва встречи Путина и Трампа на Аляске

«Это война, которая никогда не должна была произойти. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он (президент РФ Владимир Путин) предпочел бы захватить всю Украину», — сказал американский лидер.