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«Бросали оружие и технику»: Опубликованы кадры бегства ВСУ из Ласточкино

Минобороны РФ показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино под Авдеевкой
28 февраля 2024, 07:25

Минобороны РФ

Российские военнослужащие показали кадры с бегством бойцов ВСУ под натиском штурмовых подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Ласточкино в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В ведомстве отметили, что покидая посёлок, военные ВСУ бросили оружие и технику западного производства. В Минобороны подчеркнули, что

«Украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой», — подчеркнули в Минобороны.

В скором времени, несмотря на артиллерийские обстрелы Ласточкино со стороны ВСУ и атаки вражеских дронов, российские саперы займутся ликвидацией мин и уничтожению взрывоопасных предметов.

Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.

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В Британии рассказали о присутствии западного спецназа на Украине
Источник FT заявил, что на Украине находится «западный спецназ»
28 февраля 2024, 07:54

Фото: istock / gorodenkoff

На Украине уже присутствует западный спецназ. Об этом заявил европейский высокопоставленный военный чиновник, пишет британское издание Financial Times (FT).

«Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально», — заявил собеседник агентства.
По словам чиновника, в зоне спецоперации служат военные из разных государств.

Собеседник также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских бойцов на Украину. Как считает чиновник, заявление Макрона было направлено на создание «сдерживания и неопределенности» в отношениях с Российской Федерацией.

Ранее глава штаба обороны Британии заявил о нехватке боеприпасов из-за помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#заявление
#украина
#великобритания
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Объявлено о модернизации российского «Тора»
Завод «Купол» объявил о начале глубокой модернизации ЗРК «Тор»
28 февраля 2024, 06:15

Фото: сайт Минобороны РФ

Ижевский электромеханический завод «Купол» запустил процесс глубокой модернизации зенитно-ракетных комплексов семейства «Тор», сообщает руководитель предприятия Фанил Зиятдинов в беседе журналу «Национальная оборона».
Зиятдинов объявил о начале масштабной модернизации «Тора» и отметил, что результатом модернизации станет значительный рост боевых возможностей комплекса. По словам эксперта, десять лет назад завод выпускал единственное изделие – ЗРК «Тор-М2У».

Глава компании уточнил, что «коллектив активно работает над очередной» модернизацией ЗРК семейства «Тор». Будущие зенитно-ракетные комплексы малой дальности удвоят их боевые и эксплуатационные возможности и сделают «Тор-М2» очень непохожим на нынешнюю модель «Тор-М1».

Ранее сообщалось, что экипажи ЗРК «Тор-М1» ВС РФ отражают атаки беспилотников в зоне СВО.

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Виктор Орбан заявил о необходимости мирного урегулирования на Украине
Виктор Орбан: вопрос о победителе конфликта на Украине не может быть решен
27 февраля 2024, 23:28

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о возможности прекращения конфликта на Украине, сообщает информационное агентство MTI.
Выступая в рамках встречи премьер-министров стран Вышеградской группы в Праге, венгерский премьер-министр Орбан заявил, что вопрос о победителе в конфликте между Россией и Украиной невозможно решить.

«Венгры видят, что Россия не победит Украину, но и Украина, поддерживаемая Западом, не победит и Россию. В этой ситуации необходимо спасать жизни, и мирные переговоры необходимы как можно скорее. Это венгерская позиция», – объявил политик.

Также Орбан добавил, что Будапешт поставляет Киеву гуманитарную помощь, но не отправляет оружие или военных. Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы «иметь на востоке образование между Россией и Венгрией».

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#виктор орбан
#венгрия
#россия
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В Белом доме заявили о смертоносных последствия для Украины
Байден: Без поддержки США последствия для Украины будут смертоносными
27 февраля 2024, 22:26

Фото: iStock/ValleraTo

Без американской помощи Украина может столкнуться со смертоносными последствиями, заявил глава США Джозеф Байден в ходе заседания в Конгрессе.
«Последствия бездействия для Украины каждый день становятся смертоносней», — продекламировал американский президент.

Байден также отметил, что потребности Украины имеют срочный характер.

Напомним, Соединённые Штаты отправили Киеву последний пакет военной помощи в конце декабря 2023 года. С тех пор правительство так и не смогло согласовать новый транш поддержки для союзнической Украины.

Тем временем, Вооружённые силы Украины продолжают нести тяжелейший потери на полях СВО. 17 февраля российская армия освободила Авдеевку, за которую велись долгие и изнурительные бои, а уже сегодня стало известно об освобождении ещё нескольких населённых пунктов на Авдеевском направлении.

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#сша
#джозеф байден
#всу
#сво
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AFP: США поддержали идею Парижа об отправке войск на Украину
27 февраля 2024, 22:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Европе несколько недель изучали план Парижа по отправке войск на Украину, об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.
По информации агентства, европейские союзники изучали французский план несколько недель, в результате чего Соединённые Штаты Америки поддержали идею об отправке войск в зону СВО на Украину.

Напомним, в ходе прошедшей в Париже пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон сделал много резких заявлений в отношении России. Он заявил, что российская армия должна потерпеть поражение ради безопасности Европы, призвал создать коалицию по поставке оружия на Украину, а на вопрос об отправке европейских войск в зону спецоперации ответил, что это не исключено.

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#европа
#сша
#украина
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В Британии заявили о нехватке боеприпасов из-за Украины
Глава штаба обороны Британии заявил о нехватке боеприпасов из-за помощи Украине
27 февраля 2024, 21:45

Фото: iStock/STILLFX

Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин, заявил, что Лондон должен обратить внимание на необходимость значительного пополнения запасов боеприпасов в стране.
Он отметил, что арсеналы страны истощились из-за поставок военной помощи Украине, передает Bloomberg.

Радакин считает, что Великобритания не стремится вернуться к масштабам военной подготовки времен Холодной войны, но необходимо компенсировать дефицит боеприпасов. При этом целью военного руководства является создание армии, «готовой к быстрому развертыванию и более смертоносной».

«Великобритании требуется значительное увеличение запасов боеприпасов», — подчеркнул он.
Ранее правительство Великобритании объявило о выделении пакета помощи Украине на сумму 245 миллионов фунтов (примерно 311 миллионов долларов).

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#правительство
#страны
#дефицит
#великобритания
#компенсации
#всу
#ракеты
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Петербуржец поучаствовал в создании дрона, уничтожившего Abrams
27 февраля 2024, 20:50

Фото: istockphoto.com/dr_evil

Умелец из Санкт-Петербурга создал боевую часть беспилотника, который подбил американский танк Abrams в зоне спецоперации.
«Именно наш питерский умелец делал сброс, что стоял на дроне, поразившем вчерашний «Абрамс». Вот так собирается общая Победа. Каждый внес свою лепту», – сообщили «Петербургскому дневнику» представители группы «Умельцы фронту».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военные, которые смогли уничтожить первый Abrams, заслуживают награды, однако решение об этом должно принимать военное командование. Он также подчеркнул, что Россия и дальше продолжит охотиться за следующими «западными зверьками».

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#россия
#победа
#военные
#награды
#танк
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Военэксперт Литовкин: Запад может передать ВСУ дальнобойные ракеты
27 февраля 2024, 20:31

Фото: istockphoto.com/Aleksey Gulyaev

Военный эксперт Виктор Литовкин допустил, что Вооружённые силы Украины могут получить дальнобойные ракеты, которые имеются у таких стран, как Германия, Франция, Великобритания, США, Италия.
При этом, считает эксперт, даже если западные страны и передадут Киеву такие вооружения, на фронте это не окажет украинской стороне помощи, так как у нашей страны есть необходимые технические средства, вооружения и навыки для уничтожения дальнобойных ракет противника.

«Абсолютной защиты не бывает, но 90% того, что они пытаются на нас обрушить мы уничтожаем. Конечно, новые поставки вооружения затруднят наши действия. Но думать, что это приведет к нашему поражению, — это бред», — добавил в беседе с NEWS.ru Литовкин.

Ранее стало известно, что боеспособность самых элитных подразделений ВСУ сильно подорвана из-за огромных потерь на линии боевого соприкосновения.

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#вооружения
#спецоперация
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Пленный боец ВСУ, прошедший через психбольницу, рассказал об Авдеевке
27 февраля 2024, 19:52

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнопленный украинец Анатолий Прокудин рассказал, как прошёл через лечение в психбольнице и не хотел идти воевать, видеоролик с его признанием публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Мне выдали повестку весной, так я потихоньку с ней ходил, ходил, и только 9 августа забрали. Когда мы ехали на полигон, мне говорят: скажи замполиту, что ты сидел. Тем более я не просто сидел – у меня еще год был на РПБ – лечился в Республиканской психиатрической больнице строгого режима», — рассказал Прокудин.

По его словам, неподготовленный военный получил ранение сразу, как оказался на поле боя. После лечения в госпитале бывшего пациента психбольницы вновь отправили воевать.

Прокудин вспоминает, как его бросили в Авдеевку с двумя автоматами и четырьмя гранатами. Он со своим подразделением должен был прикрывать отход другой украинской группы, однако, попал под миномётный обстрел. Отряд рассыпался, после чего оставшиеся военные спустились в подвал, чтобы переждать огонь, а на утро сдались в плен российской армии.

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#вс рф
#всу
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