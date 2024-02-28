«Бросали оружие и технику»: Опубликованы кадры бегства ВСУ из Ласточкино

Минобороны РФ
Российские военнослужащие показали кадры с бегством бойцов ВСУ под натиском штурмовых подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Ласточкино в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В ведомстве отметили, что покидая посёлок, военные ВСУ бросили оружие и технику западного производства. В Минобороны подчеркнули, что
В скором времени, несмотря на артиллерийские обстрелы Ласточкино со стороны ВСУ и атаки вражеских дронов, российские саперы займутся ликвидацией мин и уничтожению взрывоопасных предметов.
Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.
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«Украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой», — подчеркнули в Минобороны.
Ласточкино находится на западной окраине Авдеевки, освобожденной российскими войсками 17 февраля.
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Алина Юрчак