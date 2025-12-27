Зеленский взял на переговоры с Трампом пять человек
Зеленский отправился на переговоры с Трампом в составе делегации
Владимир Зеленский отправился на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в составе делегации. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник.
Состав переговорной группы стал известен 27 декабря. В нее, помимо лидера киевского режима, вошли пять человек: советник главы его офиса Александр Бевз, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Алексей Соболев и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
«Здесь за американскую сторону я говорить, если можно, не буду, потому что это выбор президента Трампа. Думаю, что наша переговорная группа вам известна», — сказал Зеленский.Напомним, их встреча состоится 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Ранее Зеленский заявлял, что мирный план из 20 пунктов, над которым работала его команда, готов на 90%. Он также выражал надежду на его обсуждение. Трамп же дал понять, что без его одобрения у Киева «ничего не будет».