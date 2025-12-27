Зеленский взял на переговоры с Трампом пять человек

27 декабря 2025, 15:53

Зеленский отправился на переговоры с Трампом в составе делегации

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отправился на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в составе делегации. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник.





Состав переговорной группы стал известен 27 декабря. В нее, помимо лидера киевского режима, вошли пять человек: советник главы его офиса Александр Бевз, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Алексей Соболев и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

«Здесь за американскую сторону я говорить, если можно, не буду, потому что это выбор президента Трампа. Думаю, что наша переговорная группа вам известна», — сказал Зеленский.