Бусаргин: в Энгельсе продолжается контролируемое выгорание топлива

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале оценил обстановку на предприятии в Энгельсе, которое было повреждено из-за атаки армии Украины (ВСУ) в ночь на 8 января.
Роман Бусаргин обратил внимание, что специалисты не обнаружили превышения концентрации вредных веществ в пробах воздуха, которые они взяли на месте возгорания.
Губернатор Саратовской области уточнил, что в настоящий момент продолжается процесс контролируемого выгорания топлива.
Он уточнил, что количество дыма и площадь пожара снижается.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что на территории региона горят корпуса птицефабрики АО «Куриное царство». Отмечается, что птицефабрика располагается в Горшеченском районе области. В настоящее время известно об одном пострадавшем.
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Губернатор Саратовской области уточнил, что в настоящий момент продолжается процесс контролируемого выгорания топлива.
«Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации», — подчеркнул Бусаргин.
Он уточнил, что количество дыма и площадь пожара снижается.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что на территории региона горят корпуса птицефабрики АО «Куриное царство». Отмечается, что птицефабрика располагается в Горшеченском районе области. В настоящее время известно об одном пострадавшем.
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Ольга Енгалычева