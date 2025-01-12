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Бусаргин: в Энгельсе продолжается контролируемое выгорание топлива

Фото: iStock/ Distortion Media

Фото: iStock/ Distortion Media

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале оценил обстановку на предприятии в Энгельсе, которое было повреждено из-за атаки армии Украины (ВСУ) в ночь на 8 января.
Роман Бусаргин обратил внимание, что специалисты не обнаружили превышения концентрации вредных веществ в пробах воздуха, которые они взяли на месте возгорания.

Губернатор Саратовской области уточнил, что в настоящий момент продолжается процесс контролируемого выгорания топлива.



«Специалисты в круглосуточном режиме предпринимают все необходимые меры для ликвидации», — подчеркнул Бусаргин.

Он уточнил, что количество дыма и площадь пожара снижается.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что на территории региона горят корпуса птицефабрики АО «Куриное царство». Отмечается, что птицефабрика располагается в Горшеченском районе области. В настоящее время известно об одном пострадавшем.

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#атака
В Брянской области женщина погибла при ударе ВСУ
12 января 2025, 14:10

Фото: iStock/maxim4e4ek

Жительница Брянской области погибла в результате удара ВСУ, ещё одна получила ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Отмечается, что местная жительница погибла при украинском ударе по Карачаевскому району.

Ещё одна жительница района была доставлена в больницу с ранениями. Ей оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Богомаз подчеркнул, что семьям погибшей и пострадавшей окажут материальную помощь.

По словам главы региона, в результате ударов ВСУ зафиксированы повреждения нескольких домов. На местах работают оперативные и экстренные службы, также продолжается обследование территории.

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ВС России освободили Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
12 января 2025, 12:37

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободили населённые пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт под Харьковом удалось благодаря успешным действиям подразделений группировки войск «Запад». Бойцы нанесли поражение технике трёх механизированных бригад ВСУ и живой силе.

В результате, в районе действия подразделений потери Украины составили до 410 военнослужащих, три боевых бронированные машины, включая американский бронетранспортёр М113, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции РЭБ «Анклав».

Также при освобождении населённого пункта были уничтожены два склада с боеприпасами.

Кроме того, активными наступательными действиями подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль населённый пункт Янтарное в ДНР. При освобождении были нанесены удары по шести бригадам ВСУ. Потери противника составили 250 военных.

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#вс рф
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#харьковская область
#днр
#сво
#минобороны рф
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Бойцы ВСУ отправились вести наблюдение за ВС РФ в ДНР, но попали в плен
12 января 2025, 12:34

Фото: iStock/Anna_Anikina

Группу бойцов ВСУ отправили в лесопосадку наблюдать за перемещением российских войск в Красноармейском (украинское название – Покровском) районе ДНР, но они были окружены и попали в плен. Об этом сообщил один из военнопленных Андрей Забарата на видеозаписи, представленной Минобороны РФ.
Он рассказал, что к ним прибыл командир роты, который начал забирать по два бойца и перевозить их в хату, где выдавались бронежилеты и автоматы. После им показали на карте расположение позиции и отвезли к лесопосадке, отметив, что российских военных здесь точно нет.

В результате, когда украинские бойцы дошли до позиции, они были встречены военными ВС РФ, которые оперативно окружили их. По рациям командование ВСУ приказывало бросать гранаты, но бойцы приняли решение отключить рации и сдаться в плен.

Забарата также рассказал, что его мобилизовали, несмотря на астму, а подготовка велась всего два дня.

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#всу
#вс рф
#минобороны рф
#днр
#военные
#сво
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ВСУ выпустили более 50 боеприпасов и 37 дронов по Белгородской области за сутки
12 января 2025, 11:55

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ выпустили более 50 боеприпасов по территории Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что за прошедшие сутки обстрелам подверглись 24 населённых пункта приграничного региона. Украинскими войсками был выпущен 51 снаряд и совершены атаки 37 беспилотниками.

В результате ударов зафиксированы разрушения в двух многоквартирных домах, коммерческом объекте, двух нежилых зданиях, объекте связи. Также сообщается о повреждении двух автомобилей.

Часть выпущенных боеприпасов и дронов была успешно уничтожена системами ПВО.

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#вс рф
#белгородская область
#пво
#снаряд
#боеприпасы
#беспилотник
#обстрел
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ВСУ даже не попытались забрать тела после атаки на хутор Бердин, сообщили в «Ахмате»
Командир «Ахмата»: ВСУ не пытались забрать тела после атаки на хутор Бердин
12 января 2025, 11:14

Фото: iStock/undefined undefined

Украинские военнослужащие даже не попытались эвакуировать тела сослуживцев, погибших в ходе атаки на хутор Бердин в Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат», действующий на этом участке фронта в составе группировки войск «Север», с позывным «Аид».
Ранее Минобороны РФ сообщало о предотвращённой попытке ВСУ атаковать российские позиции в Курской области.

Военный рассказал, что в прошлое воскресенье украинские войска высадили десант в посадке у населённого пункта Бердин с возможностью выйти на Новостоницкий, с последующим проходом в Большое Солдатское. После этого они предприняли механизированный удар.

По словам «Аида» всего было уничтожено две колонны боевой техники ВСУ, а также сожжены две машины, которые пытались отступить.

Однако в посадках остались украинские бойцы, поэтому подразделения ВС РФ начали зачистку окраин хутора и лесопосадок. Сейчас, по словам военнослужащего, ситуация в этом районе полностью стабилизировалась.

В результате неудачной попытки наступления ВСУ потеряли целый батальон и несколько десятков единиц техники.

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#вс рф
#всу
#курская область
#военные
#минобороны рф
#сво
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Освобождение города Курахово и теснение ВСУ на Покровском направлении: последние новости СВО
12 января 2025, 10:31

Фото:iStock/amixstudio

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают вести активные боевые операции и не снижают темпов в своём стремлении выбить украинских военных с их позиций, демонстрируя при этом значительные успехи.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».

Курская область


За прошедшие сутки линия фронта в регионе существенно не изменилась. На прифронтовой территории продолжаются ожесточённые бои, но активность противника заметно уменьшилась. Это связано с тем, что российские войска укрепили свои позиции на ключевых участках.

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации установили контроль над населённым пунктом Николаево-Дарьино, расположенным в 20 километрах к востоку от города Суджа. В районе поселка Погребок продолжаются интенсивные столкновения. Большая часть населённого пункта находится под контролем российских военных. Однако украинские войска продолжают проводить контратаки небольшими группами, приближаясь к нашим позициям на расстояние, позволяющее вести огонь из стрелкового оружия.

В районе между Гуево и Куриловкой, где, по информации с мест, оказались в окружении около сотни украинских военнослужащих, проведена операция по зачистке лесного массива.

Угледарский фронт


В этом районе идёт интенсивная фаза военных столкновений. Войска Российской Федерации развернулись на стратегически значимой дороге, соединяющей Великую Новоселку и Гуляйполе, в районе Новосёлки.

В районе Улаклы, Константинополя и вблизи сёл Разлив, Дачное и Янтарное развернулись ожесточённые сражения за господство над населенными пунктами. Эти территории имеют важное значение для обеих сторон, поскольку их контроль или потеря могут значительно повлиять на развитие военных действий.

Кураховское направление


Российскими военными освобожден город Курахово. На Южнодонецком направлении российские войска практически полностью освободили территорию от присутствия украинских вооружённых сил. В районе населенных пунктов Славянка и Ясенево ВС РФ расширяют зону контроля.

Штурмовые группы российских военных приблизились к Андреевке, где располагается укреплённый пункт украинских военных. Разведывательные отряды Вооружённых сил Российской Федерации пытаются подойти к Андреевке с восточной стороны.

Глава Якутии Николаев подарил нож бойцу, победившему в рукопашной солдата ВСУ
Глава Якутии Николаев подарил нож бойцу, победившему в рукопашной солдата ВСУ

Покровское направление


На этом участке фронта продолжаются активные наступательные действия российской армии. В центре внимания — населённые пункты Барановка и Тарасовка, где разворачиваются ожесточённые сражения за контроль над ключевой дорогой, ведущей к городу Константиновка. В районе села Лысовка ВСУ оказывают активное сопротивление.

На западном участке фронта наиболее интенсивные боевые действия происходят в окрестностях населённых пунктов Удачное и Котлино. Согласно официальным сведениям, подразделения Вооружённых сил Российской Федерации взяли под контроль населённый пункт Нововасильевка, что позволило усилить контроль над прилегающими районами.

ВС РФ установили контроль над северной частью города Торецка. На терриконе №10 в 12-м микрорайоне российские военные водрузили боевое знамя своего подразделения.

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Дезертировавший солдат ВСУ изнасиловал полицейского за его мобилизацию
12 января 2025, 06:51

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Дезертировавший из ВСУ солдат изнасиловал полицейского, который его насильно мобилизовал. Об этом рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем telegram-канале Colonelcassad.
«Украинский солдат изнасиловал полицейского, который ранее его мобилизовал/ Уроженец Одессы, насильно призванный в украинскую армию, дезертировал при первом же удобном случае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Одессы был насильно мобилизован и сразу дезертировал из ВСУ. Солдат решил отомстить одному из полицейских и втерся к нему в доверие. Ему удалось добиться совместного распития спиртного, во время которого одессит подсыпал снотворное своему обидчику. Когда полицейский уснул, солдат его изнасиловал.

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#мобилизация
#полиция
#насилие
#изнасилование
#украина
#одесса
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В Курской области дроны ВДВ сбросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться
12 января 2025, 05:14

Фото: iStock/vadimrysev

В Курской области солдаты ВДВ с помощью дронов сбросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
«Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов, последующего штурма и зачистки позиций ВСУ в приграничных районах Курской области провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что солдаты ВДВ являются жителями Бурятии. Они отправили листовки на позиции украинских военных с призывом сдаться в плен и сложить оружие, чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие. Ведомство уточнило, что бурятские солдаты регулярно отправляют такие листовки бойцам ВСУ, которые часто откликаются на предложение о сдаче в плен.

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#вдв
#солдаты
#всу
#минобороны
#рф
#курская область
#плен
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РИА Новости: российский военный использует навыки балета в зоне СВО
12 января 2025, 04:38

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Штурмовик группировки «Центр» рассказал, как навыки балета помогают ему при выполнении задач на специальной военной операции. Этим солдат поделился с РИА Новости.
«Задача в балете - это быстро анализировать, быстро выполнять те или иные действия, когда у тебя есть и работает нейронная сеть твоего мозга, ты очень быстро анализируешь ситуацию, это очень сильно здесь помогает», — поделился штурмовик с агентством.

Также помогает хорошая физическая подготовка. Боец ВС РФ поделился, что ежедневные тренировки по балеты длились на протяжении 4-х часов. К тому же занятия позволили развить внутренний потенциал и решительность.

Военные рассказал, что являлся артистом балета второй категории. После решил начать тренировать детей, что помогает ему в процессе подготовки личного состава. На СВО штурмовик ушел в качестве добровольца.

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#вс рф
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