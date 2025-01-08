Бусаргин: в Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva
В Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.
Как отметил губернатор, экстренные службы приведены в полную готовность.
Ранее «Радио 1» сообщало о нескольких сбитых беспилотниках в Белгородском районе. В результате инцидента был поврежден частный дом.
Читайте также:
В Киеве объявлена воздушная тревога
Пентагон: США ожидают продолжения поддержки Украины после ухода Байдена
Меркурис: ВСУ должны уходить из Курской области, пока позволяет погода
Иван Мусатов