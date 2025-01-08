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Бусаргин: в Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Саратовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — написал Бусаргин в своем telegram-канале.

Как отметил губернатор, экстренные службы приведены в полную готовность.



Ранее «Радио 1» сообщало о нескольких сбитых беспилотниках в Белгородском районе. В результате инцидента был поврежден частный дом.

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Подполковник Дэвис: Трамп дал понять Зеленскому, что путь в НАТО Украине закрыт
08 января 2025, 04:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции дал понять Владимиру Зеленскому, что для Украины путь в НАТО закрыт. Об заявил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«По моему мнению, нет никакого шанса — даже малюсенького — абсолютный ноль на то, что Трамп бы говорил это, а потом хотя бы попытался предоставить Украине приглашение на вступление в НАТО на переговорах» — сказал подполковник в ходе эфира своего YouTube-канала.

Как отметил Дэвис, Трамп вообще не рассматривает вариант вступления Украины в Альянс. Это он дал понять Зеленскому, поэтому для заключения мира с Россией нужно отказаться от идеи членства НАТО. Напомним, ранее Трамп заявлял, что понимает претензии России в отношении вступления Украины в Альянс.

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Гладков: над Белгородским районом сбито несколько беспилотников ВСУ
08 января 2025, 03:29

Фото: iStock/rancho_runner

Над Белгородским районом силы ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников», — написал Гладков в своем telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В селе Стрелецкое падение обломков беспилотника привело к повреждению кровли и фасада частного дома. К тому же в дворе загорелся мусор, который потушили пожарные.

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В Киеве объявлена воздушная тревога
08 января 2025, 02:51

Фото: iStock/DmyTo

В Киеве была объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога прозвучала в Киеве в 02:21 по московскому времени. Также опасность атаки с воздуха введена в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее «Радио 1» сообщало, что администрация действующего президента США Джо Байдена собирается объявить о новом пакете военной помощи для Украины 9 января. Его точная сумма неизвестна, однако она не охватит уже выделенные Конгрессом четыре миллиарда долларов.

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Швейцария готова стать посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине
08 января 2025, 01:39

Фото: iStock/william87

Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому, что страна готова стать посредником в мирном урегулировании конфликта на Украине. Слова главы государства передает РИА Новости.
«Я заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности, в рамках наших многочисленных долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению», — сказала Келлер-Саттер.

Напомним, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Украина отказывается вести переговоры с РФ. Также в стране на законодательном уровне запрещен диалог с Россией.

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#швейцария
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Пентагон: США ожидают продолжения поддержки Украины после ухода Байдена
08 января 2025, 00:37

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США ожидают продолжения поддержки Украины после ухода действующего президента страны Джо Байдена, так как сохранится контактная группа по помощи Киеву. Об этом заявили в Пентагоне.
«США ожидают, что после ухода Байдена контактная группа по поддержке Украины продолжит функционировать для обеспечение потребностей Киева» — цитирует обращение военного ведомства РИА Новости.

Также в сообщении указали, что 9 января контактная группа утвердит военные потребности ВСУ до конца 2027 года. В частности это коснется бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, информационных технологий, морской и воздушной безопасностей.

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#всу
#пентагон
#украина
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Меркурис: ВСУ должны уходить из Курской области, пока позволяет погода
08 января 2025, 00:27

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины должны отступать из Курской области, пока для этого есть благоприятные погодные условия. Об этом заявил военный аналитик Александр Меркурис.
«Лучшее, что могут сделать украинцы, это начать организовывать отступление сейчас, когда погодные условия достаточно хорошие, когда земля твердая, а небо пасмурное», — рассказал Меркурис в своем видеоблоге.

По словам аналитика, Владимир Зеленский главком ВСУ Александр Сырский вряд ли пойдут на это. При этом сейчас украинская армия имеет возможность выйти из Курской области, так как имеются благоприятные погодные условия для отступления.

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#армия
#владимир зеленский
#всу
#курская область
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Администрация Байдена объявит о новом пакете военной помощи для Украины 9 января
07 января 2025, 23:47

Фото: iStock/lucky-photographer

Администрация действующего президента США Джо Байдена готовит новый пакет помощи для Украины, о котором объявит 9 января. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Администрация Байдена планирует объявить о крупном, финальном пакете военной помощи для Украины в рамках визита министра обороны Ллойда Остина в Германию в четверг», — сообщили изданию высокопоставленные источники из Пентагона.

Отмечается, что Остин в ходе своего визита встретится с представителями порядка 50 стран, которые поддерживают киевский режим. Точная сумма пакета помощи неизвестна, однако источники уточнили, что она не охватит все четыре миллиарда долларов, которые конгресс США выделил для поддержки Украины. Около двух миллиардов будут оставлены уже для администрации избранного президента Штатов Дональда Трампа, которые при желании она может выделить Киеву.

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Зеленский предложил приостановить международные договоры с Россией
Зеленский внес в Раду проект закона о приостановке международных договоров с РФ
07 января 2025, 22:58

Фото: istockphoto/Nastco

Владимир Зеленский предложил приостановить международные договоры с российской стороной. Глава киевского режима внес в Раду соответствующий законопроект, чья карточка опубликована на сайте украинского парламента.
«Проектом Закона Украины «О приостановлении действия некоторых международных договоров Украины» <…> предлагается остановить действие ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и Организации Объединенных Наций в отношениях с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, а также двустороннего Договора между Украиной и Республикой Беларусь «О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания», — гласит пояснительная записка.
В ней также сказано, что проект закона вносится в Раду по причине прекращения почтовой связи, а значит, Украина не может выполнять договоры с Россией и Беларусью на практике. К проекту прикреплены 26 международных документов, предусматривающих сотрудничество в сфере охраны правопорядка с приложениями к ним, а также двустороннее соглашение с Беларусью.

Перед этим на Украине рассказали, в чем заключается главная цель беседы Зеленского с журналистом США Лексом Фридманом.

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#законопроект
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Rheinmetall передаст ВСУ новые боевые машины Lynx
07 января 2025, 22:14

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Новые боевые машины Lynx получат ВСУ от немецкого концерна Rheinmetall, передает портал URA.RU. Уточняется, что о передаче техники Украине заявил глава концерна Армин Паппергер.
«Мы хотим передать первые БМП Lynx в этом году и как можно скорее начать производство этих систем на Украине», — процитировали его журналисты телеканала Hartpunkt.

Компания уже начала строительство предприятия на территории украинской республики, которое будет выпускать указанную технику.

Lynx рассчитана на легкобронированные цели и пехоту, имеет в арсенале пушки и пулеметы, а броня защитит от противотанкового вооружения, среднекалиберных боеприпасов, бомб, а также осколочной артиллерии. Размеры машины составляют 3,73 метра в высоту, 8,49 метра в длину, а в ширину — 3,8 метра. Вес 45 тонн. Lynx способна разогнаться до 80 километров в час. Вмещает трех членов экипажа и до девяти пехотинцев.

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