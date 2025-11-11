Бусаргин: В Саратовской области ВСУ повредили объекты гражданской инфраструктуры
Беспилотники ВСУ атаковали гражданские объекты в Саратовской области, зафиксированы повреждения инфраструктуре. Такое заявление сделал губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
На месте инцидента в настоящее время работают все экстренные службы. Они занимаются ликвидацией последствий атаки и оценкой нанесенного ущерба. Бусаргин не уточнил, какие объекты гражданской инфраструктуры пострадали от атаки беспилотников.
Напомним, что в 01:53 (мск) губернатор Саратовской области объявлял об угрозе БПЛА.
Ранее сообщалось, что над городами Саратов и Энгельс прогремела серия взрывов, а очевидцы подтвердили отражение атаки украинских дронов. Предварительно, часть беспилотников летела со стороны Волги.
