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Свыше 300 тысяч российских военных обучились в резервных полках, готовящих контрактников к участию в зоне боевых действий на Украине, пишет «Красная звезда», ссылаясь на представителя Минобороны РФ Ивана Бувальцева.
Собеседник отметил, что в резервистских полках достигнуты значительные успехи. Говоря об итогах боевой подготовки российских войск в текущем году, Бувальцев добавил, что для обучения создали восемь учебных рот, а также семь инструкторских.
Перед этим эксперты объяснили значение для российских войск освобождения от ВСУ села Петровка в Донецкой народной республике.
Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.
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Перед этим эксперты объяснили значение для российских войск освобождения от ВСУ села Петровка в Донецкой народной республике.
Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.
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Никита Кротов