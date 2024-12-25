Mash: целью ВСУ в Курской области могли быть украинские военнопленные

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Целью атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Льгове (Курская область) могли быть украинские военнопленные. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, после удара ракетами HIMARS в городе погибли три женщины.
Противник попал в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. В некоторых местах начались пожары. На улицы Льгова упали как минимум шесть ракет.
Ранее врио губернатора курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали гражданские объекты и инфраструктуру города Льгова.
Он отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Принимаются все необходимые меры.
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Противник попал в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. В некоторых местах начались пожары. На улицы Льгова упали как минимум шесть ракет.
Ранее врио губернатора курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали гражданские объекты и инфраструктуру города Льгова.
Он отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Принимаются все необходимые меры.
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Анастасия Ларина