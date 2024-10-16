Четыре украинских беспилотника сбили над Орловской областью

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника в небе над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дежурными средствами ПВО была отражена очередная атака ВСУ.
По предварительным данным, в результате работы ПВО и падения обломков летательных объектов никто не пострадал, повреждения инфраструктуры также не зафиксированы. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее эвакуированная жительница приграничного района Курской области рассказала, как танк ВСУ прямо у неё на глазах открыл огонь по её дому. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, в результате работы ПВО и падения обломков летательных объектов никто не пострадал, повреждения инфраструктуры также не зафиксированы. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее эвакуированная жительница приграничного района Курской области рассказала, как танк ВСУ прямо у неё на глазах открыл огонь по её дому. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова