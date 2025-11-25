Shot раскрыл тип атаковавших регионы России БПЛА ВСУ
Shot: ВСУ ударили по регионам РФ БПЛА FP-1 с 60 килограммами взрывчатки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российским регионам с помощью дронов FP-1.
Как сообщает телеграм-канал Shot, беспилотники загрузили 60 килограммами взрывчатки.
Согласно информации, украинские аппараты несли боевую нагрузку в виде осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-ЯУ. По предварительным данным, запуск дронов производился с территории трех областей Украины.
На момент написания заметки официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал автозаправочную станцию в Новоайдаре, ЛНР.
