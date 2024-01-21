Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до 13

Фото: iStock/tomertu
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что количество жителей, которые погибли в результате удара по рынку в Донецке со стороны ВСУ, возросло до 13.
По словам Пушилина, еще десять человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при обстреле ВСУ микрорайона Текстильщик в Донецке. Украинские войска вели обстрел из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды.
Напомним, ВС РФ за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Читайте также:
В Донецке восемь человек погибли в результате обстрела рынка
Во время обстрела Горловки кассетными снарядами погиб человек
Политик Филиппо назвал безумием призыв фон дер Ляйен продолжать помогать Украине
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при обстреле ВСУ микрорайона Текстильщик в Донецке. Украинские войска вели обстрел из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды.
Читайте также:
В Донецке восемь человек погибли в результате обстрела рынка
Во время обстрела Горловки кассетными снарядами погиб человек
Политик Филиппо назвал безумием призыв фон дер Ляйен продолжать помогать Украине
Екатерина Коршунова