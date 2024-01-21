В Донецке восемь человек погибли в результате обстрела рынка

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Восемь человек погибли при обстреле ВСУ микрорайона Текстильщик в Донецке. Об этом сообщил ТАСС глава районной администрации Анатолий Будрин.
Отмечается, что украинские войска вели обстрел из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. Повреждения получили автомобили и остекление в домах.
Согласно информации источника, восемь человек погибли, пять человек были ранены.
Ранее мэр города Иван Приходько в Telegram-канале сообщил о гибели одного человека в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ, который начался ночью.
Напомним, ВС РФ за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков.
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Согласно информации источника, восемь человек погибли, пять человек были ранены.
Напомним, ВС РФ за неделю с 13 по 19 января отразили 25 атак ВСУ на Купянском направлении. Потери украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения составили до 560 военнослужащих и десять танков.
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Екатерина Коршунова