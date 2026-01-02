Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло до 27
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.
По ее словам, в медицинские учреждения с травмами разной степени тяжести поступили 31 человек, включая пятерых детей.
На месте теракта найдены и изъяты части нескольких беспилотных летательных аппаратов. Следствие назначило более 26 экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические, уточнила Петренко.
Утром 1 января ВСУ провели атаку на регион. Три беспилотных аппарата нанесли удары по кафе и гостинице в Хорлах. По информации главы региона Владимира Сальдо, жертвами нападения стали более 20 человек, среди которых был ребёнок. Свыше 50 мирных граждан получили ранения.
