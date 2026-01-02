Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло до 27

02 января 2026, 08:57

СК: При теракте ВСУ в Хорлах погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.