Серия взрывов прогремела в небе над Самарской областью, начался пожар

02 января 2026, 02:38

SHOT: Серия взрывов раздалась над городом Новокуйбышевск, в одном районе начался пожар

Фото: iStock/Krit Suppaudom

В ночном небе над Новокуйбышевском в Самарской области прогремела серия мощных взрывов, а в одном из районов города заметно масштабное возгорание. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.





Очевидцы сообщают, что около половины второго ночи их разбудили громкие хлопки, при этом в небе наблюдались яркие вспышки. К настоящему моменту уже прозвучало более десяти взрывов, а в одном из районов Новокуйбышевска начался пожар.



Предварительно, в Самарской области работают системы противовоздушной обороны — им уже удалось сбить несколько воздушных целей. Официального подтверждения этим сведениям пока нет.



Информации о воможных последствиях атаки БПЛА также не поступало.



Напомним, что вечером 1 января средства ПВО России уничтожили 201 украинский беспилотный летательный аппарат. Над Московским регионом ликвидировали 24 беспилотника ВСУ, из них 21 дрон летел непосредственно на столицу РФ.