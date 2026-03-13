Раскрыта схема вербовки колумбийцев в ВСУ
Колумбийцы вербуют своих сограждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом рассказал пленный колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра.
По его словам, которые приводит ТАСС, с ним связался человек по имени Хесус и предложил работать на Украине. Вербовщик оформил полный пакет документов, в том числе ходатайство главы военно-гражданской администрации Запорожья Ивана Федорова. В них указывалось, что колумбийцы едут якобы для участия в стройке.
Маршрут пролегал через Панаму и Польшу, где группу встречал вербовщик Хесус и переправлял на Украину. В списке ходатайства значились 15 иностранцев.
Ранее сообщалось, что морская пехота ВС РФ пленила потерявшегося украинского военнослужащего, который доставлял припасы своим сослуживцам.
