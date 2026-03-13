Раскрыта схема вербовки колумбийцев в ВСУ

13 марта 2026, 11:41

ТАСС: колумбийцы вербуют сограждан для отправки в ВСУ

Фото: iStock/Prostock-Studio

Колумбийцы вербуют своих сограждан для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом рассказал пленный колумбийский наемник Хосэ Луис Почеко Наварра.