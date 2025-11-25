Момент попадания БПЛА в жилой дом в Новороссийске попал на видео
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово атакуют Краснодарский край. Один из прилетов в Новороссийске сняли на видео.
Кадры опубликовал Телеграм-канал SHOT. На них видно, как, предположительно, беспилотник врезается в жилой дом, после чего происходит мощный взрыв.
Местные жители в беседе с изданием рассказали, что над городом слышны звуки моторов и громкие хлопки, похожие на работу системы противовоздушной обороны. Аналогичные сообщения поступают из Геленджика, Сочи и Туапсе.
Ранее появилась информация, что при попадании беспилотника в жилой дом в Новороссийске пострадал один человек. Его госпитализировали с осколочными ранениями.
